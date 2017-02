O Projeto Campanha Natal Feliz nasceu em 2008 e conta com a coordenação do professor Francisco Alves dos Santos Souza e sua esposa Hellem Sousa Brito do Curso de Pedagogia da UNIDERP. Conta com o apoio desde de 2010 da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e do jornalista Francisco Matias. A campanha vem ganhando muitos amigos, que estão vestindo a camisa da solidariedade, a qual o lucro arrecadado, será usado para a compra de brinquedos.

“Já estamos no 8º ano com esse projeto social que visa promover alegria para as crianças no dia de natal”, destacou um dos membros idealizado da campanha, Francisco Alves dos Santos Souza, professor de Ciências Naturais, habilitado em química pela Universidade Federal do Maranhão.

Desde a continuação do projeto social “Campanha Natal Feliz” no dia 3 de novembro, houve vários simpatizantes que abraçaram o projeto. São vários empresários e empresas que fazem parte deste projeto. Os brinquedos arrecadados serão entregues no dia de Natal para crianças das famílias de baixa renda nos bairros e povoados do município de Grajaú.

Você poderá conhecer os amigos da campanha através do nosso álbum em nossa página campanhanatalfeliz.toqueto.com ou pelas camisas a qual os amigos da campanha estão usando.

POSTOS DE ARRECADAÇÕES DE BRINQUEDOS:

Salão da Dona Neuza, Av. Maranhão, Nº 322 – Bairro Canoeiro. Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Frei Alberto Beretta – Bairro Extrema. IFMA, Margem da BR 226 – Bairro Quem Dera. Haroldo Cine Foto, Praça Raimundo Simas – Centro. Sede do Site toqueto.com, Rua São Vicente de Paula, Nº 19 – Bairro Trizidela. Frango Lanche, Rua Manoel Sousa Lima, Bairro – Rodoviário e Rua Salomão Barros, Nº 74 – Centro. Cyber e papelaria ágape, Rua José Rodrigues da Costa, Nº 71 – Bairro Canoeiro. Cyber Mix, Rua José Rodrigues da Costa – Bairro Canoeiro. Residência do Francisco, Rua Santa Clara, 81 – Bairro Extrema. Barraca do Tico na Feira Livre do Canoeiro, aos domingos.

Contatos: (99) 99118-1388 / 98122-2926 / 99131-1407

CONHEÇA OS EMPRESARIOS E EMPRESAS AMIGOS DA CRIANÇA:

DIÁRIO DO GRAJAÚ; BLOG DE OLHO EM GRAJAÚ; GLEISOM TORRES; FERMARON; BANCO DO BRASIL; SICOOB CENTRO LESTE MARANHENSE; DOUTOR BATISTA GUARA; ; SALÃO DA DONA NEUZA; TORRES CONSTRUÇÕES; ARMAZÉM PARAIBA; MERCEARIA DAVÍ; MARANHÃO DITANDO MODAS; REPORTER AFONSO; AUDIOLAR; AUTO PEÇAS CANJÃO; BALAIO MOTOS; ACONT CONTABILIDADE; BLOG PITACOS DO MATIAS; CASA DE CARNE CORTEZ; CORUJÃO INFORMATICA; CYBER E PAPELARIA ÁGAPE; CYBER MIX; DOUTORA JEANNY BRUNA SAINTE ARLES; ESTUDIO WM; FABIO MENESES; FEIRÃO DOS MÓVEIS MAGAZINE; SAMEC CLINICA E LABORATORIO LTDA; SUPERMERCADO SABOR DA TERRA; UNIFARMA; FRANGO LANCHE; GRAFICA GENESES; GRUPO DE PROFESSORES DA ESCOLA PINÓQUIO; GRUPO TORRES; HAROLDO CINE FOTO; INFORMAIS INFORMATICA; IR NUTRI; JORNAL BALANÇO GERAL; LARISSA CONSTRUÇÕES; LOJA BELLO LAR; LOJA CARVALHO; LOJA SANTOS; LOJAS ACREDINORTE; LUBRIFIL AUTO PEÇAS; MAGNO PROMOTORA; MARINA MODAS; MOTO SHOW; MUNDO DAS FESTAS; NEOLOG; ODONCLIN; ODONTOFÁCIL; PIZZARIA ESPERANÇA DO FOQUINHA; PIZZARIA LABASQUE; PIZZARIA BEIJO FRIO; PNEU CENTER; RADIO CIDADE FM; RADIO GRAJAÚ FM; RADIO LIBERDADE FM