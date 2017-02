A bancada maranhense no Senado Federal teve comportamento diferente na votação da PEC que congela gastos públicos pelos próximos 20 anos; Edison Lobão (PMDB) e Pinto Itamaraty (PSDB) votaram com o governo; o senador João Alberto (PMDB) preferiu não comparecer à sessão; veja a lista completa dos senadores que votaram contra e dos que votaram a favor.

Blog Jorge Vieira – A bancada maranhense no Senado Federal teve comportamento diferente na votação da PEC que congela gastos públicos pelos próximos 20 anos. Edison Lobão (PMDB) e Pinto Itamaraty (PSDB) votaram com o governo, já o senador João Alberto (PMDB) preferiu não comparecer à sessão.

O governo conseguiu aprovar, com 53 votos a favor e 16 contra, a PEC do teto do Senado e agora a matéria vai à promulgação. Segundo registrou o jornal Estadão, o grupo de faltosos é composto por senadores próximos ao governo, como a senadora Rose de Freitas (PMDB-ES), que foi líder do governo, além de outros nomes fortes no PMDB, como Jader Barbalho (PA) e João Alberto Souza (MA) – que é presidente do Conselho de Ética do Senado e aliado do ex-presidente José Sarney.

Os 53 senadores que votaram a favor da PEC:

Aécio Neves – PSDB-MG Aloysio Nunes – PSDB-SP Alvaro Dias – PV-PR Ana Amélia – PP-RS Antonio Anastasia – PSDB-MG Antonio Carlos Valadares – PSB-SE Armando Monteiro – PTB-PE Ataídes Oliveira – PSDB-TO Benedito de Lira – PP-AL Deca – PSDB-PB Cidinho Santos – PR-MT Ciro Nogueira – PP-PI Cristovam Buarque – PPS-DF Dalirio Beber – PSDB-SC Edison Lobão – PMDB-MA Eduardo Amorim – PSC-SE Eduardo Braga – PMDB-AM Elmano Férrer – PTB-PI Eunício Oliveira – PMDB-CE Fernando Bezerra Coelho – PSB-PE Flexa Ribeiro – PSDB-PA Garibaldi Alves Filho – PMDB-RN Gladson Cameli – PP-AC Hélio José – PMDB-DF Ivo Cassol – PP-RO José Agripino – DEM-RN José Aníbal – PSDB-SP José Maranhão – PMDB-PB José Medeiros – PSD-MT Lasier Martins – PDT-RS Lúcia Vânia – PSB-GO Magno Malta – PR-ES Marta Suplicy – PMDB-SP Omar Aziz – PSD-AM Otto Alencar – PSD-BA Pastor Valadares – PDT-RO Paulo Bauer – PSDB-SC Pedro Chaves – PSC-MS Pinto Itamaraty – PSDB-MA Raimundo Lira – PMDB-PB Reguffe – Sem Partido-DF Ricardo Ferraço – PSDB-ES Roberto Muniz – PP-BA Romero Jucá – PMDB-RR Ronaldo Caiado – DEM-GO Sérgio Petecão – PSD-AC Simone Tebet – PMDB-MS Tasso Jereissati – PSDB-CE Telmário Mota – PDT-RR Valdir Raupp – PMDB-RO Vicentinho Alves – PR-TO Waldemir Moka – PMDB-MS Wellington Fagundes – PR-MT

Os 16 senadores que votaram contra a PEC: