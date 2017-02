Direto da Redação

José Alberto Orquisa Lima - Graduado em Letras [Universidade Estadual do Maranhão], Pós-Graduado em Português, Literatura Brasileira e Portuguesa, Planejamento Educacional [UNIVERSO - Universidade Salgado de Oliveira RJ.], Presidente da Associação Cultural Vale do Grajaú, Professor Ensino Médio (Literatura), Cronista, Escritor e Poeta, Diretor Geral da Agência de Notícias Diário do Grajaú.