É ridículo vê as patacoadas dos pedintes políticos aqui em Grajaú, são discursos vazios, iguais àquelas promessas feitas por Pedro a Jesus Cristo no momento em que pelos romanos foi preso, julgado e pregado na cruz do calvário. E no calvário continua o povo grajauense com tantas injustiças feitas por estes políticos de visão de avestruz.

Aqui nós simples mortais estamos sujeitos a todas as promessas deslavadas e descabidas, totalmente sem fundamento. Isto é ridículo, onde uns ou umas “carinhas” já estão até a dá tapinhas nas costas para agradar (enganar) o eleitor por mais quatro anos, assim como fizeram em 2008, 2010, 2012 e 2014 (nas eleições municipais, estaduais e nacionais).

Quantos projetos foram feitos por estes que estão aí querendo novamente a reeleição? Quantos estão em prática? Quais trabalhos sociais foram feitos no bairro “Novo Grajaú” [Vila Quem Dera], ao lado do Aeroporto Marechal Eduardo Gomes? E a pavimentação das ruas do bairro Expoagra? Quadras poliesportivas? Áreas de lazer para a vida mais digna da população? Segurança e respeito?

Por favor, tenham cuidado, estes aí estão todos experimentados, já sabemos do que são capazes, a nossa cidade de Grajaú deve ser passada à limpo politicamente, pois provaram que são mesmo incapazes de alavancar o desenvolvimento e o progresso. Nenhum está ao lado realmente das famílias e do bem estar de nossa gente, [o querem realmente?], como já citei na crônica anterior, é um emprego de quatro anos para zombar da cara do cidadão que realmente trabalha para sustentá-los no poder e com “autoridade”.

Projetos com letras mortas, sem sentido, sem nexo e até sem vontade estão a abarrotar as salas e compartimentos no “Legislativo Grajauense”, que até o momento não sabemos para que serve em 204 anos de existência nesta velha Grajaú, onde alguns apelidam de “Rica pérola do Maranhão” e o “povo delira contente” sem saber realmente o que fazer ou o que dizer, pois a mordaça e o engessamento de ideias continuam.

A nossa verdadeira emancipação se dará com o nascimento de um homem de ideias novas, grupos novos, estudos e visões progressistas, além do alicerçamento no mundo das tecnologias, e não na mesquinhez ou na avareza. Grajaú cidade de gente inteligente para umas coisas e abobalhados para outras, lugar onde o interesse pessoal se sobrepõem sobre o social. Pense, pense, pense, mas não fiquem tortos como os outros que estão neste momento a esbravejar e sentados à beira do caminho, como cantou o Erasmo Carlos.

É lua cheia e os lobos estão a uivar em cada esquina, rua, bairro, favela, povoado, logradouro, igrejas, rádios, jornais, sites, blogs, facebook, Orkut e até em linha direta com Deus ou com o todo poderoso Hades, o senhor das profundezas.

Alberto Orquisa