A policia civil do estado do Maranhão através da delegacia regional da cidade de Barra do Corda prendeu na manhã de hoje, Odair José de Souza Ramos. Em posse do acusado, os policiais apreenderam 49 cartões do programa federal Bolsa Família, sendo 38 de índios e 11 de brancos, além de vários cartões da previdência social.

Com o homem, a policia ainda encontrou 12 RGs, 2 CPFs, 1 CTPS e três certificados de propriedades de veículos.

Odair José também estava com a quantia de oito mil reais em espécie e R$ 29.114,00 em cheques. Ele responderá pelos crimes de usura e apropriação indébita.

Esse é mais um dos casos da verdadeira fraude do programa Bolsa Família. São muitos casos em todo o estado do Maranhão.

Fonte: L. Cardoso