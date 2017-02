Grajaú, a fraude dos ideais de uma geração.

Profº Alberto Orquisa apresenta mais uma de suas crônicas políticas, onde destaca como ideia central, a falta de ação consistente desta “nova geração de grajauenses”. Estampando a omissão à criatividade e a falta de desenvolvimento real da região, a corrupção generalizada, o surgimento de novas lideranças e compromisso social. Leiam e se deliciem com novos pontos de vistas, onde insinua também as atitudes quixotescas e hobyoodianas de alguns “políticos de pensamentos tupiniquins”. A mentalidade “Jeca” traduz o subdesenvolvimento desta região, quando compara este adjetivo faz alusão ao homem que pouco tem lutado pelos seus ideais, não transformando assim o seu modo de vida, educação, tecnologia, transportes e acima de tudo a motivação por melhorar a realidade de nossa gente. Vivemos no Século 21, mas com o atraso do Século XVIII, isto retrata principalmente o subdesenvolmento do Maranhão como um dos Estados mais pobres e sem assistência do Brasil. Do Prefeito Vicente Santana até o atual “Gestor Municipal” as promessas formaram e formam os encantos e as ilusões daqueles que pensaram diferentes dos “mandões que certamente um dia calçarão as sandálias da humildade”.

Editorial do Site de Notícias “Diário do Grajaú”.

Grajaú, a fraude dos ideais de uma geração.

Gente pensante, mas de ideais não realizáveis, assim são alguns desta “geração grajauense”. Onde continua o círculo grande passando por dentro do pequeno. São fraudes em todos os sentidos, do social ao psicológico, do letrado ao mais simples analfabeto, do rico ao pobre, do mais religioso até mesmo ao mais incrédulo. Aqui na “Fazenda Chapada”, ou seja, na terra de Antonio Francisco dos Reis e dos índios guajajaras, de Antenor Bogéa, Amaral Raposo, Tonico Teles, Chico Fraga e até mesmo de alguns imortais do mundo da política e dos agronegócios. Lugar este para aquém de um desenvolvimento à altura de uma velha de 204 anos de histórias e conflitos mal contados, e se alguém se dispuser a contar, mas o faz somente na vista e nos olhos dos patrões [classe “dominante”] e nunca na visão do homem trabalhador [peão – classe média ou baixa], pois assim, a nossa história foi sempre contada pelo avesso da história. Nunca chegamos às entranhas da verdadeira face de nossa gente.

Onde realmente estão os líderes de nossa gente, de nosso povo, de nossa cultura, de nossas tradições, de nossos sentimentos ambientais e religiosos? E na política, realmente o que temos a dizer dos que comandaram e comandam este oásis de injustiças ou “justiças” que chamamos Grajaú? Onde estão aqueles discursos, aquelas ideias, aqueles milagres, aqueles projetos realizáveis, que sabíamos e agora sabemos melhor do nunca que foram palavras mentirosas e enganosas de muitos políticos [politiqueiros] a tecer a teia da mentira no meio de nossa gente humilde e trabalhadora? As eleições de 2016 estão chegando e os apadrinhamentos e a colheita da imbecilidade também, são conchavos e alinhamentos de condutas que até mesmo Deus, o todo poderoso do universo dúvida, e que o “Diabo” com certeza recrutará alguns para o seu secretariado e assessoria nas profundezas do Templo de Hades, o “senhor das sombras” e do sofrimento da gente.

As intempéries continuam no queijo suíço chamado “Grajaú de tanta Tradição”, são túneis a perder de vista, projetos e placas espalhadas por todos os rincões de minha “pérola”, mais sinalizada do que o autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, a 25 de março, em São Paulo ou a Avenida Getúlio Vargas em Imperatriz – MA. No ritmo ou no conto de vigário que Grajaú vai, ou somos todos bestas [abobalhados] ou estamos cegos, assim como cita o texto “O rei está nú” do romancista e poeta dinamarquês Hans Christian Andersem (1805-1875). Mas porque que aqui por estes lados do Maranhão a coisa não sai da mesmice, os currais de ideias não passam da cerca seguinte, do muro do prazer e da luxúria da política barata de entregar com uma mão e receber com a outra. Aqui os coronéis escondem-se por traz de um bigode branco e uma silhueta na arte de enganar e brincar, jogando as pessoas menos avisadas contra as outras na arte da politicagem (currais eleitorais, troca de favores, venda da cidadania e etc.).

Meu Deus e se o Senhor voltasse amanhã, o que seria deste bando de Judas implorando perdão com um prato da mão? Isto já está acontecendo, são sorrisos amarelos, interesseiros, covardes e acima de tudo traiçoeiros chegando aos lares dos mais humildes para mais uma vez tentar convencer o cidadão grajauense a dá um emprego e salário gordo, tanto no Poder Executivo quando no Legislativo de Grajaú, e lhe esquecer por mais quatro anos zombando de quem realmente trabalha.

E quando se fala em educação? Qual é realmente a qualidade da educação aqui em Grajaú? E a alimentação escolar de que tipo, de que maneira está sendo servida às crianças? A segurança Pública? E a Secretaria do Meio Ambiente, o que realmente faz ou está fazendo? E os nossos impostos onde estão sendo investidos? E o turismo? O Desenvolvimento da indústria onde está, onde ficou? A conservação das estradas vicinais? E o Rio Grajaú? Está quase morto e poluído, com esgotos caindo a céu aberto e quem deveria conservar ou pelo menos tentar conservar, precisa urgentemente ser lembrado que a água é vida e sem o Rio Grajaú nós não somos nada. Outro assunto importante que deve ser tratado é a devastação de nossas chapadas, há desertificações em todos os rumos, as árvores nativas destruídas não estão sendo substituídas por outras novas. Os pequizeiros, bacurizeiros e outras que o conhecimento científico ainda não fez nenhum estudo, já desapareceram. E o que o meu, ou nossos representantes na Câmara Municipal de Grajaú tem realmente feito em relação a isto, ainda não sei, mas acredito que possam fazer alguma coisa até as eleições de 2016, milagres podem acontecer a qualquer momento, pois somos todos filhos de Deus – O todo poderoso e não do outro deus – o todo engaloboso.

Fecho esta minha crônica de hoje pedindo a Deus que ilumine as pessoas de bom coração, que façam sempre o bem e não olhe a quem. Sempre a verdade prevalecerá em todos os sentidos, ainda há tempo para a regeneração e aperfeiçoamento espiritual nas pessoas. Mas enquanto isto não chega à lei dos homens dignos e que prezam pelo bem estar de nossa gente tentará prevalecer. DIGA NÃO ÀQUELES QUE SEMPRE VIRARAM AS COSTAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE NOSSA GRAJAÚ, lugar onde há destaque no hino municipal e o pessoas cantam assim, e “o povo hoje delira contente”.

De que?

De? …

Alberto Orquisa