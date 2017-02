Os fiscais do meio ambiente cumpriram a decisão do Ministério Público e retiraram cerca de oito bombas que estavam levando a água da lagoa para os criatórios de peixes e para a irrigação de hortas, sem autorização da secretaria estadual do meio ambiente, órgão que concede o direito de utilização dos recursos hídricos.

Após a denúncia dos moradores da aldeia velha, sobre as bombas na lagoa, no inicio do mês de maio, os técnicos da Secretaria do Meio Ambiente de Grajaú fizeram um estudo preliminar na área e detectaram que além das bombas, grandes áreas de floresta desmatada ao redor da lagoa e camadas de macrófitas, plantas aquáticas, estão contribuindo para a diminuição e poluição da água.

Durante todo o dia dessa terça feira, o4, os moradores do povoado se manifestaram nas ruas de Grajaú, com o protesto “salve a lagoa”. Eles afirmam que a retirada das bombas vai ajudar na recuperação da água.

As bombas que foram apreendidas se encontram na sede da Secretaria do Meio Ambiente e só serão liberadas mediante autorizados do órgão competente.

Os proprietários dos tanques não quiseram falar sobre a ação.

Por Ana Carolina Chaves