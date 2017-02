O responsável pelo Polo Indígena de Grajaú, Sr. Eldimar Araújo Lima apresentou toda a infraestrutura do polo de apoio que fica à Avenida Antonio Teles, próximo à Estação Rodoviária Marechal Castelo Branco. O Diretor fez questão de mostrar todo estoque de medicamento, utensílios de trabalhos para uso nas aldeias, profissionais preparados para o pronto atendimento em todos os setores e áreas de apoio. Disse que está motivado juntamente com os demais servidores para trabalhar e fazer um trabalho com mais qualidade, já que agora dispõe de recursos suficientes para tais serviços.

A enfermeira Lisandra Chaves, técnica responsável pela área da saúde, também nos relatou que tem seis equipes de profissionais nas áreas Urucu Juruá (Timbiras), Bacurizinho, Bananal, Coquinho e na Sede – Grajaú, atendendo também índios de Jenipapo dos Vieiras, Fernando Falcão e Itaipava do Grajaú. E tem os seguintes funcionários: 06 enfermeiros, 04 dentista e 04 médicos (a serem contratados), atendendo aproximadamente 7.300 (sete mil e trezentos) índios (só de Grajaú, fora as outras cidades). Agora que chegaram as viaturas, a prioritaridade é trabalhar dentro das áreas indígenas.

O odontólogo, Dr. Artur Carvalho Neto, disse que é uma satisfação trabalhar num ambiente que favorece o desenvolvimento e o atendimento de qualidade junto aos indígenas, pois assim todos ficam satisfeitos, pois os recursos públicos estão sendo aplicados com êxito.

Arão Marizê (PMN), que é vereador do município de Grajaú, e que também já ocupou várias funções na administração dos povos indígenas no Maranhão, destacou o trabalho realizado junto ao Ministério da Saúde, no sentido de atender os irmãos indígenas de todas as regiões do Estado, que há muitos anos luta para que os povos indígenas tenham uma vida mais dígna e que sejam realmente respeitados e amparados com assistência médica de melhor qualidade.

A seguir nos apresentaram os principais objetivos do Ministério da Saúde para com os povos indígenas de Grajaú: A Secretaria Especial de Saúde Indígena – SESAI – é a área do Ministério da Saúde criada para coordenar e executar o processo de gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS) no âmbito do Sistema Único de Saúde – em todo o Território Nacional. A SESAI tem como missão principal o exercício da gestão da saúde indígena, no sentido de proteger, promover e recuperar a saúde dos povos indígenas, bem como orientar o desenvolvimento das ações de atenção integral à saúde indígena e de educação em saúde segundo as peculiaridades, o perfil epidemiológico e a condição sanitária de cada Distrito Sanitário Especial Indígena – DSEI, em consonância com as políticas e programas do Sistema Único de Saúde – SUS.

Cabe à SESAI coordenar e avaliar as ações de atenção à saúde no âmbito do SasiSUS, além de promover a articulação e a integração com os setores governamentais e não-governamentais que possuem interface com a atenção à saúde indígena. É responsabilidade da Secretaria, também, identificar, organizar e disseminar conhecimentos referentes à saúde indígena e estabelecer diretrizes e critérios para o planejamento, execução, monitoramento e avaliação das ações de saneamento ambiental e de edificações nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas.

Em relação ao controle social, a SESAI promove e apoia o fortalecimento e o exercício pleno do controle social no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, por meio de suas unidades organizacionais.

A estrutura administrativa da Secretaria Especial de Saúde Indígena é composta pelo Departamento de Gestão da Saúde Indígena, Departamento de Saneamento e Edificações de Saúde Indígena, e pelo Departamento de Atenção à Saúde Indígena.

Eldimar Araújo Lima convidou todas as pessoas presentes, como: vigilantes, enfermeiras, técnicos auxiliares, motoristas das novas viaturas, o Vereador Arão Marizê Lopes e todos os indígenas para registrar na frente do Polo Base de Grajaú as novas aquisições de apoio aos indígenas de Grajaú e região, foram no total de oito veículos (08), assim distribuídos, (03) três S10, (05) cinco Triton e (01) um Odontomóvel, que será usado rotatoriamente entre as aldeias de todo o Estado do Maranhão.

Agência de Notícias Diário do Grajaú